МВД пресекло работу кол-центров, действовавших по указке кураторов из-за рубежа

Правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов для пропуска трафика. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Через них осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки, с помощью которых злоумышленники получали доступ к персональным данным россиян с целью хищения денежных средств.

По словам Волк, действуя по указанию анонимных кураторов, молодые люди установили SIM-боксы в арендованных офисах в Новосибирске и Иркутске и обеспечивали их непрерывную работу. Это оборудование позволяло мошенникам из-за рубежа использовать номера российских операторов связи для звонков жителям страны.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ.

— В Новосибирске и Иркутске мои коллеги изъяли свыше полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты, — написала Волк в канале в МАХ.

Ранее правоохранители в Истринском районе Московской области задержали 15-летнего подростка, который поджег две автозаправочные станции по указке украинских мошенников. Сначала огонь вспыхнул на АЗС в поселке Пионерском, а спустя некоторое время аналогичный инцидент произошел в селе Онуфриево.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше