МВД пресекло работу кол-центров, действовавших по указке кураторов из-за рубежа

Правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в незаконном использовании абонентских терминалов для пропуска трафика. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Через них осуществлялись телефонные звонки и СМС-рассылки, с помощью которых злоумышленники получали доступ к персональным данным россиян с целью хищения денежных средств.
По словам Волк, действуя по указанию анонимных кураторов, молодые люди установили SIM-боксы в арендованных офисах в Новосибирске и Иркутске и обеспечивали их непрерывную работу. Это оборудование позволяло мошенникам из-за рубежа использовать номера российских операторов связи для звонков жителям страны.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК РФ.
— В Новосибирске и Иркутске мои коллеги изъяли свыше полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны, банковские карты, — написала Волк в канале в МАХ.
