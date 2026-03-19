Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка расплатилась с мошенниками за дочь, «виновницу» ДТП

Позвонить дочери пенсионерка догадалась только на следующий день.

Пожилая жительница Волгограда отдала мошенникам 350 тысяч рублей, поверив, что платит за освобождение дочери от уголовной ответственности.

86-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП. Аферист сумел убедить волгоградку, что водителя можно освободить от уголовной ответственности за определенную сумму. Та согласилась передать курьеру все накопления, которые хранились у нее дома.

Позвонить дочери она догадалась только на следующий день. Узнав, что никакой аварии не было, пострадавшая обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ранее стало известно, что медики раздавали за взятки инвалидность в Волгоградской области.