Волгоградка расплатилась с мошенниками за дочь, «виновницу» ДТП

Пожилая жительница Волгограда отдала мошенникам 350 тысяч рублей, поверив, что платит за освобождение дочери от уголовной ответственности.
86-летней пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственница стала виновницей ДТП. Аферист сумел убедить волгоградку, что водителя можно освободить от уголовной ответственности за определенную сумму. Та согласилась передать курьеру все накопления, которые хранились у нее дома.
Позвонить дочери она догадалась только на следующий день. Узнав, что никакой аварии не было, пострадавшая обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
