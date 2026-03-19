Жителя Башкирии оштрафовали за «опасные» призывы в интернете

Калининский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 46-летнего уроженца Ишимбая. По данным пресс-службы инстанции, он разместил в интернете видеоролик своего выступления, который содержит высказывания, побуждающие к совершению действий, связанных с отделением от РФ ее территориальных частей.