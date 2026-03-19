В Приморье нашли школьников, напавших на девочку на детской площадке

В Уссурийске правоохранительные органы задержали группу школьников, напавших на девочку на детской площадке. Об этом информирует региональное управление МВД России.
В среду в социальных сетях появился видеоролик с камеры видеонаблюдения, на котором видно, как несколько подростков преследуют девочку на детской площадке. Один из них толкает её в спину, и девочка падает. Затем они начинают её избивать.
Пострадавшая пытается встать и убежать, но подростки настигают её и продолжают наносить удары. Полиция и прокуратура инициировали проверку по данному инциденту.
«В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности участников конфликта и их место жительства. Ими оказались местные жители, девяти и одиннадцати лет», — отмечается в сообщении.
Детей и их родителей пригласили в полицейский участок для выяснения всех деталей произошедшего. По предварительным данным, между двумя школьницами произошёл конфликт, который начался со словесной перепалки, переросшей в оскорбления и физическое противостояние.
Девятилетняя девочка, пострадавшая в результате инцидента, должна пройти судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень тяжести полученных травм. С детьми, участвовавшими в конфликте, и их родителями были проведены профилактические беседы.
