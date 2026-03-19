Один человек пострадал в результате массовой драки на автомойке в Новой Москве

Ранее массовая драка произошла в ярославском торговом центре «Аура». Участниками потасовки стали около 100 человек. По словам местных жителей, не менее 20 человек доставили в полицейский участок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате драки пострадали четыре подростка.