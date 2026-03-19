Один человек пострадал в результате массовой драки на автомойке в Новой Москве

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения молодому человеку во время драки на автомойке в Троицке в Новой Москве. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на автомойке на 6-й Нововатутинской улице. По данным ведомства, между двумя группами граждан возник конфликт, в ходе которого молодой человек ударил оппонента ножом. Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки госпитализировала бригада скорой помощи, медики квалифицировали полученные травмы как тяжкий вред здоровью.

19-летний подозреваемый был задержан на месте сотрудниками патрульно-постовой службы, нож изъят. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, он арестован.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в конфликте участвовали около десяти человек, а разногласия между молодыми людьми переросли в потасовку.

Ранее массовая драка произошла в ярославском торговом центре «Аура». Участниками потасовки стали около 100 человек. По словам местных жителей, не менее 20 человек доставили в полицейский участок. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате драки пострадали четыре подростка.