Массовый мор рыбы произошел в Минске

Стало известно, почему в Минске произошел массовый мор рыбы. Подробности рассказали в телеграм-канале «Экология Минска | Официально».
Так, в среду, 18 марта, сотрудники Мингоркомприроды оперативно выбывали во Фрунзенский район столицы, где на водоеме по улице Горецкого обнаружили замор рыбы.
На месте лаборатория Республиканского центра аналитического контроля провела отбор проб воды и почвы. Проводится проверка.
Предварительно, в ветеринарной станции Фрунзенского района сказали, что массовый мор рыбы произошел из-за естественных причин, так как водоем зимой промерз полностью.
Специалисты организовали уборку береговой территории от погибшей рыбы.