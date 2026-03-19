Защита «крабового короля» Кана попросила суд отменить приговор

Защита рыбопромышленника Олега Кана, более известного как «крабовый король», направила в Приморский краевой суд обращение с просьбой отменить приговор по делу о создании преступного сообщества и контрабанде. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в самой инстанции.
— 19 марта 2026 года в судебном заседании суда апелляционной инстанции защита просила отменить приговор или вернуть дело прокурору в порядке, предусмотренном статьей 327 УПК РФ, — цитирует заявление ТАСС.
Кана приговорили к 24 годам колонии в декабре прошлого года. Его признали виновным в контрабанде краба, создании преступного сообщества и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, с него взыскали 4,2 миллиарда рублей и оштрафовали на 5 миллионов.