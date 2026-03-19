Группу анархистов задержали в Минске за осквернение символов Победы

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Участники и лидер группы анархистов, которые оскверняли памятники героям и жертвам Великой Отечественной войны, задержаны в Минске, сообщили в пресс-службе МВД.
Там уточнили, что операцию по задержанию провели оперативники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД совместно с бойцами отрядов спецназначения «Рысь» и «Торнадо» внутренних войск МВД. В числе задержанных — четверо жителей белорусской столицы, всем участникам от 20 до 28 лет.
Как пояснил представитель ГУБОПиК МВД Владимир Горегляд, члены группы анархистов неоднократно на территории архитектурно-скульптурного комплекса «Минск — город-герой» совершали надругательство над символами Победы и жертвами Великой Отечественной войны. В МВД отметили особо циничный характер действий анархистов.
«Фигуранты нецензурно выражались в адрес ветеранов, плевали на монумент, сопровождали происходящее неприемлемыми комментариями, тем самым отрицая геноцид белорусского народа и подвиги героев», — рассказал Горегляд.
Он также отметил, что все свои действия участники группы снимали на видео, а потом размещали в социальных сетях.
По данным правоохранительных органов, фигуранты являются анархистами и активными участниками субкультурной молодежной группировки «антифа». Кроме того, среди участников группы установлен приверженец «военного джихада».
В квартирах, где проживали задержанные, милиционеры обнаружили и изъяли холодное оружие, одежду и предметы с анархической и нацистской символикой, сигнальный пистолет, оргтехнику.
В отношении участников группы следователи возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.
В МВД предупредили, что любые попытки осквернить память жертв Великой Отечественной войны, равно как и отрицать геноцид белорусского народа, будут оперативно пресекаться. Виновные понесут наказание по всей строгости закона.