Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Toyota улетела с дороги и «приземлилась» на Honda: водитель без прав спровоцировал ДТП в Приморье

В Приморье Toyota Carina перевернулась и врезалась в припаркованную Honda.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье 20-летний парень, который никогда не учился в автошколе, сел за руль и попал в аварию. В результате ДТП пострадал он сам и чужая иномарка.

Инцидент произошел в селе Борисовка. Молодой человек, управляя Toyota Carina, не справился с управлением. Машину выбросило с дороги, после чего она перевернулась и врезалась в припаркованную неподалеку Honda Odyssey.

В итоге 20-летний горе-водитель с переломом голени оказался на больничной койке. Как выяснили прибывшие на место инспекторы, прав на управление транспортом у него никогда не было — парень даже не пытался проходить обучение.

В отношении молодого человека возбудили сразу несколько административных дел. Общая сумма штрафов может перевалить за 20 тысяч рублей. Машину нарушителя отправили на штрафстоянку, и теперь ему предстоит возмещать ремонт владельцу Honda Odyssey, в которую он врезался.