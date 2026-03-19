Toyota улетела с дороги и «приземлилась» на Honda: водитель без прав спровоцировал ДТП в Приморье

В Приморье 20-летний парень, который никогда не учился в автошколе, сел за руль и попал в аварию. В результате ДТП пострадал он сам и чужая иномарка.
Инцидент произошел в селе Борисовка. Молодой человек, управляя Toyota Carina, не справился с управлением. Машину выбросило с дороги, после чего она перевернулась и врезалась в припаркованную неподалеку Honda Odyssey.
В итоге 20-летний горе-водитель с переломом голени оказался на больничной койке. Как выяснили прибывшие на место инспекторы, прав на управление транспортом у него никогда не было — парень даже не пытался проходить обучение.
В отношении молодого человека возбудили сразу несколько административных дел. Общая сумма штрафов может перевалить за 20 тысяч рублей. Машину нарушителя отправили на штрафстоянку, и теперь ему предстоит возмещать ремонт владельцу Honda Odyssey, в которую он врезался.