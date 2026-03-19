Утонули за 10 минут: стала известна страшная правда о гибели Богдана, Вани и Алины

Трагедия, которая потрясла Звенигород и всю Московскую область, получила своё неумолимое и горькое завершение. Вечером 17 марта спасатели обнаружили тело 13-летней Алины — последней из троих детей, провалившихся под лёд Москвы-реки неделей ранее. Надежда, которую родители и волонтёры бережно хранили все десять дней, рухнула в одночасье. Похороны девочки назначены на 20 марта, но для убитых горем семей жизнь теперь навсегда разделилась на «до» и «после».
Десять дней надежды и боли.
Всё случилось вечером 7 марта. Трое друзей — 12-летние Богдан и Ваня и 13-летняя Алина — отпросились гулять. Они хотели поздравить одноклассницу с наступающим праздником, купили шоколадку и направились в сторону реки. Этот путь стал для них последним.
Когда стемнело, а дети не вернулись, родители подняли тревогу мгновенно. На поиски вышли сотни человек: спасатели МЧС, водолазы отряда «Центроспас», добровольцы «ЛизыАлерт», поисковики «Добротворца» и просто неравнодушные жители. На берегу нашли детскую шапку. Рыбаки рассказали, что слышали крики и видели, как мальчика унесло течением.
Первые похороны прошли, когда надежда ещё теплилась. 11 марта нашли тело Вани, 13 марта — Богдана. Мальчиков похоронили рядом. Алина оставалась «списке пропавших» ещё четыре долгих дня.
«Как же надеялись, что каким-то чудесным образом Алиночка найдётся живой… Боже мой, какая дикая боль», — пишет одна из жительниц в городском чате, узнав страшную новость.
Найдена благодаря эхолотам.
Тело девочки обнаружили во второй половине дня 17 марта в 9−10 километрах от места трагедии, ниже по течению. Поднять его на поверхность удалось водолазам отряда «Центроспас» МЧС России. Работа в сложных условиях велась с ювелирной точностью: поисковики использовали современные эхолоты с функцией бокового обзора, которые позволяют буквально «прощупать» дно.
Водолазная группа «ДобротворецЪ», участвовавшая в операции с первого дня, поблагодарила все службы за слаженность: «Этот поиск стал ещё одним напоминанием о том, насколько тонка грань между жизнью и водой. Низкий поклон всем, кто был задействован в этой тяжёлой операции. Спасибо за чёткость, профессионализм и человечность».
«Они все в трагедии».
Город погрузился в глубокий траур. Школа, где учились дети, организовала сбор помощи для семей. Однако, по словам местных жителей, родители Вани отказались от материальной помощи, попросив взамен лишь молиться за души погибших и приносить цветы на могилы.
Соседи рассказывают, что всё это время матери и отцы безостановочно приходили к штабу поисковиков.
«Отец и мать Алины старались держаться, видела их каждый день. Мама Вани плакала. Маму Богдана я видела в тот день, когда его нашли, — делится местная жительница Ольга. — Конечно, они в трагедии, все они в трагедии».
Алина росла в благополучной и дружной семье, у неё осталась сестра. Знакомые описывают девочку как шуструю, самостоятельную и общительную.
Прощание и боль, которую не унять.
Прощание с Алиной (в крещении Ангелиной) состоится в пятницу, 20 марта, в 11:30 в Храме Рождества Христова в Верхнем Посаде. Проводить девочку в последний путь, как и её друзей, придут, вероятно, десятки людей, для которых эта история стала личной трагедией.
В городских чатах сейчас не смолкают сообщения со словами поддержки и скорби. Люди пишут из разных уголков страны, сопереживая горю, которому нет названия.
«Семьям детишек соболезнования. Невозможно подобрать слова, способные смягчить такую боль… потеря детей — это самое тяжёлое испытание» (Оля).
«Мягких облачков ангелочкам. Искренние соболезнования родным и близким. Скорбим» (Елена).
«Царствия небесного Алине. Покоя и вечная жизнь ее душе. Сил пережить. Скорбим вместе с Вами» (Elena Advokat).
Цена урока.
После этой страшной истории родители всего Звенигорода в очередной раз говорят со своими детьми об опасностях тонкого льда. Богдана, Ваню и Алину уже не вернуть. Но спасатели и волонтёры надеются, что их гибель станет страшным предупреждением для других: весенний лёд коварен и не прощает ошибок.
Десятки людей — профессионалов и добровольцев — сутками обследовали акваторию, чтобы вернуть тела детей и дать возможность родным попрощаться. Их миссия выполнена, но вместо радости — тишина и общая боль, которая навсегда останется в сердцах звенигородцев.