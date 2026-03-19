Суд в Перми отправил в СИЗО обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО

Семь человек в Пермском крае обвиняются в хищении выплат у завербованных ими участников СВО, сообщает «Ъ-Прикамье».
Активист фонда «Добровольцы Донбасса» Василий Червяк, который ранее находился под домашним арестом, по решению суда заключён под стражу до 11 мая. Червяк проходит по делу вместе с предпринимателем Артёмом Васильевым и другими соучастниками. Все они обвиняются по нескольким эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как выяснил «Ъ-Прикамье», изначально уголовное дело возбудили по факту кражи денег с банковской карты одного из участников боевых действий. В ходе расследования сотрудники МВД пришли к выводу, что в регионе действовала организованная схема обмана потенциальных контрактников.
По версии следствия, в 2024—2025 годах злоумышленники искали в сельских территориях людей, ведущих маргинальный образ жизни. Им обещали, что после подписания контракта с Минобороны они не попадут на передовую, а будут служить в медицинских или тыловых подразделениях. За это контрактники должны были отдать фигурантам по миллиону рублей из полученных выплат. Чтобы получить более крупные региональные выплаты, завербованных отправляли заключать контракты в соседние с Прикамьем регионы. Часть из них разрешила обвиняемым сделать копии своих банковских карт — позже с них списывали деньги.
Однако обещания не сбылись: все завербованные оказались в штурмовых подразделениях. Многие получили ранения, пропали без вести или погибли.
На сегодня следователи установили более 19 эпизодов преступлений. Точная сумма ущерба пока устанавливается. Некоторым фигурантам также вменяется принуждение к даче ложных показаний. Все обвиняемые своей вины не признают.