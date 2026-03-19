Суд в Перми отправил в СИЗО обвиняемых в хищении денег у бойцов СВО

По версии следствия, в 2024—2025 годах злоумышленники искали в сельских территориях людей, ведущих маргинальный образ жизни. Им обещали, что после подписания контракта с Минобороны они не попадут на передовую, а будут служить в медицинских или тыловых подразделениях. За это контрактники должны были отдать фигурантам по миллиону рублей из полученных выплат. Чтобы получить более крупные региональные выплаты, завербованных отправляли заключать контракты в соседние с Прикамьем регионы. Часть из них разрешила обвиняемым сделать копии своих банковских карт — позже с них списывали деньги.