Защита «крабового короля» обжаловала приговор по делу о контрабанде в Приморье

Напомним, что Олег Кан, известный в медиапространстве как «крабовый король», — дальневосточный предприниматель, родившийся в 1967 году на Сахалине. В 2000-х он активно развивал бизнес, связанный с добычей и поставками краба, и занимал руководящие позиции в профильных компаниях, включая «Вакканай», занимавшуюся скупкой квот и экспортом продукции, в том числе в Японию. В 2010 году его имя оказалось в центре уголовного дела об организации убийства конкурента Валерия Пхиденко. После этого Кан покинул Россию и был объявлен в международный розыск, однако в 2012 году расследование было приостановлено, и впоследствии он вернулся в страну. Позднее Генпрокуратура инициировала иск в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших участников крабового промысла региона, среди которых фигурировал и Кан. В разные периоды суды рассматривали ряд связанных с ним дел, включая заочный приговор к 17 годам лишения свободы по делу об организации убийства. Также защита предпринимателя пыталась добиться прекращения уголовного преследования, ссылаясь на сведения о его смерти, однако суд отклонил соответствующее ходатайство.