В Швейцарии рухнула кабина фуникулера, есть погибшая

На горнолыжном курорте в швейцарском Энгельберге кабина канатной дороги сорвалась и покатилась вниз по склону. Внутри находилась одна пассажирка. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам очевидцев, перед происшествием резко усилился ветер, после чего раздался треск — оборвался трос, удерживавший гондолу. Поврежденная кабина остановилась на склоне, к ней сразу же бросились люди.
На место прибыли спасатели, которые около 30 минут пытались реанимировать пострадавшую. Однако спасти 61-летнюю женщину не удалось — она скончалась на месте.
