Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске участнице «похищения» сына бизнесмена продлили арест

Пособнице «похищения» сына красноярского бизнесмена продлили арест.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске Центральный районный суд продлил арест 18-летней Аделине из Сургута, которая обвиняется в мошенничестве по делу о «похищении» сына бизнесмена. Студентка останется в СИЗО как минимум до 22 мая 2026 года.

Напомним, 22 января студентка прилетела в Красноярск и направилась в коттеджный поселок, где проживала семья 14-летнего подростка. Ранее молодые люди не знали друг друга — мошенники убедили школьника похитить деньги под видом «помощи родным».

Они вскрыли три сейфа и забрали не менее 2,5 миллионов рублей, которые позже взял курьер. После этого Аделина с подростком поехали в арендованную квартиру.

Школьник записал видео для семьи и рассказал, что его похитили неизвестные. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов нашли подростка и студентку.

Аделина не признает вину и утверждает, что сама действовала под влиянием аферистов.