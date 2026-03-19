В Красноярске участнице «похищения» сына бизнесмена продлили арест

В Красноярске Центральный районный суд продлил арест 18-летней Аделине из Сургута, которая обвиняется в мошенничестве по делу о «похищении» сына бизнесмена. Студентка останется в СИЗО как минимум до 22 мая 2026 года.
Напомним, 22 января студентка прилетела в Красноярск и направилась в коттеджный поселок, где проживала семья 14-летнего подростка. Ранее молодые люди не знали друг друга — мошенники убедили школьника похитить деньги под видом «помощи родным».
Они вскрыли три сейфа и забрали не менее 2,5 миллионов рублей, которые позже взял курьер. После этого Аделина с подростком поехали в арендованную квартиру.
Школьник записал видео для семьи и рассказал, что его похитили неизвестные. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов нашли подростка и студентку.
Аделина не признает вину и утверждает, что сама действовала под влиянием аферистов.