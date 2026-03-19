Склад с незаконными сигаретами на 1,5 млн рублей нашли в Арзамасе

В Арзамасе обнаружено место хранения сигарет без соответствующей маркировки. Информацию об этом предоставила пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области.
По имеющимся данным, помещение, где хранилась продукция, принадлежит 40-летнему жителю города. Ранее этот индивидуальный предприниматель не имел судимостей. В настоящее время ему предъявлено обвинение в незаконном обороте табачных изделий.
Сотрудниками правоохранительных органов в одном из гаражных боксов было найдено 22 коробки, заполненные табачной продукцией. Установлено, что владелец товара намевался распространять сигареты через розничные точки продаж. Однако вся выявленная продукция не имела обязательной маркировки. Ориентировочная оценочная стоимость изъятых табачных изделий достигает 1 500 000 рублей.
В соответствии с действующим законодательством, задержанному жителю Нижегородской области может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
