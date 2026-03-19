ФСБ и СК задержали устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК) задержали пять человек, устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева в октябре 2025 года. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Силовики заявили, что один из фигурантов самостоятельно вышел на контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя по их указаниям, получил элементы для сборки самодельного взрывного устройства. По данным ведомства, передача компонентов осуществлялась с использованием беспилотника.
Как уточнили в СК, в октябре прошлого года подозреваемые, находясь под контролем украинских кураторов, разместили взрывное устройство у входа в административное здание. Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, они привели его в действие. Пострадавший впоследствии скончался в больнице, еще две пожилые женщины, находившиеся поблизости, получили ранения.
У задержанных также изъяли взрывчатку и восемь автоматов Калашникова, передает ТАСС.
В октябре в МИД заявили, что Леонтьева могли намеренно выслеживать: ранее на него уже совершали покушения.