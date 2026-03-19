Задержанные граждане убили депутата в Херсонской области, сообщили в ФСБ

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом Российской Федерации задержаны граждане Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области.
«Планируя покушения на нескольких членов органа местного самоуправления, злоумышленник привлек своих знакомых из числа близких связей и, выполняя задание украинских кураторов, дистанционно осуществил подрыв СВУ, в результате которого погиб один из руководителей совета депутатов Новокаховского городского округа. Совершение терактов в отношении других лиц удалось предотвратить», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в целях оказания содействия украинской стороне один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя в соответствии с их инструкциями, получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которые были переданы ему с использованием БПЛА для совершения теракта.