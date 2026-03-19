Задержаны исполнители убийства главы совета депутатов Новой Каховки

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом задержаны граждане Украины и России, причастные к подготовке и совершению террористического акта в отношении представителя власти Херсонской области», — заявили в ЦОС ФСБ. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, все фигуранты получали приказы от кураторов из-за рубежа.
Следствие выяснило, что один из арестованных самостоятельно вышел на связь с иностранными оперативниками. Получив от них инструкции, он организовал доставку компонентов для бомбы с помощью беспилотника.
В октябре минувшего года сообщники заложили взрывчатку у входа в административное здание. Когда чиновник подошел к месту, злоумышленники активировали детонатор.
«Дождавшись прибытия главы совета депутатов Новой Каховки, соучастники привели в действие взрывное устройство. От полученных травм потерпевший скончался в больнице, также были ранены ещё две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости», — уточнила Петренко.
Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. Правоохранители продолжают работу по выявлению всех обстоятельств этого преступления.
Теракт произошёл осенью прошлого года. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время взрыва. Его сразу доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Губернатор Владимир Сальдо сказал, что Леонтьев запомнился как честный, принципиальный и отзывчивый человек.
