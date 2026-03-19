Задержаны исполнители убийства главы совета депутатов Новой Каховки

Теракт произошёл осенью прошлого года. Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время взрыва. Его сразу доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Губернатор Владимир Сальдо сказал, что Леонтьев запомнился как честный, принципиальный и отзывчивый человек.