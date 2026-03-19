Житель Перми получил уголовный срок за экстремизм в интернете

Противоправную деятельность пермяка выявила ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ выявила и установила экстремистскую деятельность жителя Перми в сети Интернет. Пермяк разместил в социальных сетях материалы, содержащие публичные призывы к совершению насильственных действий по признаку национальной принадлежности.

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю в отношении жителя города возбудил уголовное дело Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма. Пермский краевой суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.

«Приговор вступил в законную силу», — сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ России.

В прошлом году правоохранительные органы Прикамья задержали 16 подозреваемых в совершении террористических актов, содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма.