Житель Перми получил уголовный срок за экстремизм в интернете

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю в отношении жителя города возбудил уголовное дело Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и реабилитацию нацизма. Пермский краевой суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно.