Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокаты «крабового короля» Кана попросили отменить приговор

Суд признал Кана виновным в контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов.

Защита «крабового короля» Олега Кана, осужденного на 24 года за создание преступного сообщества и контрабанду, подала апелляцию с требованием отменить приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокаты Кана потребовали направить дело на новое рассмотрение, уточнило агентство.

В декабре 2025 года Фрунзенский районный суд Владивостока признал рыбопромышленника виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Помимо длительного срока, суд назначил ему штраф в 5 миллионов рублей и постановил взыскать 4,2 миллиарда рублей — стоимость контрабандной продукции.

Кан покинул Россию несколько лет назад и был объявлен в международный розыск. В мае 2024 года адвокат сообщил о якобы его смерти, однако в Генеральной прокуратуре РФ назвали эту информацию инсценировкой.

В январе сообщалось о решении Верховного суда России передать дело сына Кана о контрабанде из Южно-Сахалинска во Владивосток.