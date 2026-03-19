Адвокаты «крабового короля» Кана попросили отменить приговор

Защита «крабового короля» Олега Кана, осужденного на 24 года за создание преступного сообщества и контрабанду, подала апелляцию с требованием отменить приговор. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокаты Кана потребовали направить дело на новое рассмотрение, уточнило агентство.
В декабре 2025 года Фрунзенский районный суд Владивостока признал рыбопромышленника виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Помимо длительного срока, суд назначил ему штраф в 5 миллионов рублей и постановил взыскать 4,2 миллиарда рублей — стоимость контрабандной продукции.
Кан покинул Россию несколько лет назад и был объявлен в международный розыск. В мае 2024 года адвокат сообщил о якобы его смерти, однако в Генеральной прокуратуре РФ назвали эту информацию инсценировкой.
В январе сообщалось о решении Верховного суда России передать дело сына Кана о контрабанде из Южно-Сахалинска во Владивосток.