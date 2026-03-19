Силовики задержали четырех пособников мошенников в Новосибирске и Иркутске

В Новосибирске и Иркутске правоохранители задержали четверых пособников мошенников.

Источник: РИА "Новости"

В ходе обысков на арендованных квартирах были изъяты более 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны и банковские карты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, абонентские терминалы пропуска трафика использовались аферистами для телефонных звонков и СМС-рассылок, чтобы получить доступ к личным данным граждан. Задержанные действовали по указанию анонимных кураторов.

С помощью этого оборудования злоумышленники из-за рубежа использовали номера российских операторов связи. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ).

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше