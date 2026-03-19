Силовики задержали четырех пособников мошенников в Новосибирске и Иркутске

В ходе обысков на арендованных квартирах были изъяты более 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, телефоны и банковские карты, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.