Суд рассмотрит дело мужчин, пытавшихся украсть с работы технику на полмиллиона

Жуковский городской суд рассмотрит дело двух мужчин, которые хотели украсть с работы мобильные телефоны, планшеты и другую технику на более чем полмиллиона рублей. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Двое работников складского комплекса, расположенного в районе Замоскворечье, разработали план хищения электронной техники. На рабочем месте они переложили из незапертого контейнера в картонную коробку мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, наушники, смарт-часы и видеокарты общей стоимостью более полумиллиона рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Мужчины попытались вывезти тележку с техникой через КПП, но их заметила охрана. Злоумышленники бросили похищенное и хотели скрыться на такси, однако их задержали. Подозреваемые рассказали, что планировали продать технику и потратить деньги на себя. На время следствия они находятся под стражей.
Ранее жительница Подмосковья устроилась работать в стоматологическую клинику в столице и спустя время украла оттуда полмиллиона рублей. Женщина выбрала подходящий момент, открыла сейф, забрала деньги и скрылась. Подозреваемую задержали, так как ее действия попали на камеры видеонаблюдения. В отношении женщины возбудили уголовное дело.