В Новосибирске хоронят погибшего при загадочных обстоятельствах финансиста

19 марта на Гусинобродском кладбище Новосибирска хоронят 36-летнего Егора (имя изменено по просьбе его близких), директора финансовой компании из Краснодара, погибшего при загадочных обстоятельствах вечером 8 марта. Родные мужчины уверены: его убили, а после преступления злоумышленники скрылись, прихватив телефон. Их следы, по данным семьи, затерялись в Ташкенте. Подробности — в материале Сиб.фм.
«Тело всё синее, следов избиения по версии следствия — нет».
Брат погибшего рассказал о странных обстоятельствах произошедшего. По его словам, Егор приехал в Новосибирск в гости к родителям. Вечером 8 марта он вызвал такси и отправился к другу на улицу Кулагина, 35. Камеры фиксируют, как он вошёл в подъезд около 22:00 и поднялся на 17-й этаж. Именно там его позже нашли.
«13 марта позвонили и сказали, что нашли его на 17-м этаже. В Следственном комитете заявили, что следов побоев нет. Но мы съездили на судмедэкспертизу — всё тело синее, всё в побоях», — утверждает брат погибшего.
Он также сообщил, что в подъезде на 17-м и 10-м этажах обнаружены следы крови. По данным родственников, записи с камер видеонаблюдения показывают, что в тот вечер и под утро в подъезд заходили несколько человек азиатской внешности.
Особое недоумение у семьи вызывает история с телефоном Егора — новейшим iPhone 17 Pro. После исчезновения мужчины устройство «всплыло» в Узбекистане. По словам родных, 10 марта с ним связался человек с акцентом, заявивший, что купил телефон. Позже сестра погибшего, пытаясь дозвониться, получила ответный звонок из Ташкента.
Брат Егора резко критикует действия правоохранительных органов: «Они просто не расследуют ничего. Дело не возбуждено, потому что, по их версии, причины смерти не насильственные. Вообще никакой расторопности».
Полнейшее бездействие.
Представитель семьи, юрист Павел Яровой, в разговоре с редакцией изложил хронологию событий и правовую оценку происходящего.
Хронология трагедии:
— 8 марта, вечер: Егор ушёл из дома родителей, сказав сестре, что скоро вернётся. Вызвал такси и отправился по адресу Кулагина, 35.
— 9 марта, утро: Не дождавшись сына и не сумев до него дозвониться (телефоны работали, но не отвечали), отец с сестрой обратились в Железнодорожный РОВД с заявлением о пропаже. По словам юриста, заявление официально принято не было, уведомление не выдали.
— 11 марта: Отец повторно обратился в полицию, где на этот раз заявление было оформлено надлежащим образом.
— 13 марта: Тело Егора было обнаружено на лестничной площадке 17-го этажа дома на Кулагина, 35. По справке о смерти, он умер 12 марта. На площадке 17-го и 10-го этажей были обнаружены следы крови. Причина смерти мужчины официально не установлена (документ есть в распоряжении Сиб.фм).
— По данным юриста: Записи с камер показывают, что в подъезд в период с вечера 8 марта до утра 9 марта заходили несколько человек, предположительно, мигрантов. Телефон погибшего, по данным семьи, оказался в Ташкенте.
Павел Яровой заявляет о «полнейшем бездействии полиции и Следственного комитета». Он указывает на ключевые, по мнению семьи, противоречия:
1. Наличие многочисленных побоев на теле, зафиксированных родственниками, при формальном отсутствии следов насильственной смерти по версии следствия.
2. Следы свежей крови в подъезде на двух этажах и на балконе.
3. Данные о возможных свидетелях или причастных лицах, попавших на камеры. Эти лица не установлены и не допрошены.
4. Мгновенное «перемещение» телефона жертвы за границу.
«Ситуация совершенно ненормальная. При таких очевидных признаках уголовное дело до сих пор не возбуждено. Это волокита, не имеющая оправдания», — заявил юрист.
Он также сообщил, что готовит официальные жалобы на бездействие следователей: сначала в областное управление СК, а в случае отсутствия реакции — в центральный аппарат Следственного комитета России в Москву.
Сиб.фм направил запрос в ГУ МВД Новосибирской области в СК региона. При получении ответов материал будет дополнен.