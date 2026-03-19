Появились подробности последних минут жизни похороненной заживо модели

Звезда социальных сетей, модель Стефани Пипер была убита своим бывшем возлюбленным после рождественской вечеринки.

Источник: Аргументы и факты

Об этом пишет газета Daily Star.

По информации журналистов, трагедия произошла после того, как Стефани вернулась домой с рождественской вечеринки 23 ноября прошлого года.

Перед гибелью она отправила подруге тревожное сообщение: в нем девушка предупредила, что «в подъезде какой‑то странный» мужчина, и описала увиденную ею «темную фигуру».

Подозреваемым в убийстве стал бывший парень Стефани — 31‑летний Патрик М. После ареста и допроса он признался в содеянном и показал полицейским место захоронения. По версии следствия, в Австрии мужчина задушил Стефани, поместил тело в чемодан, вывез в соседнюю Словению и закопал в лесу.