Суд арестовал фигурантов дела об убийстве главы совета депутатов Новой Каховки

Федеральная служба безопасности и СК задержали пять человек, которые устроили террористический акт против главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
Кроме того, официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что всех пятерых суд арестовал, им предъявлено обвинение.
«В отношении пятерых задержанных судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение. Соучастники признали вину в совершенном преступлении», — сказала она.
Напомним, осенью 2025 года глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев и две мирные жительницы 74-х и 60 лет попали под удар украинского дрона.
Позже стало известно, что Леонтьев скончался в больнице.