В Перми расследуют гибель монтажника на строительстве нового онкоцентра

На строительстве нового онкологического центра в Перми 17 марта погиб человек. ЧП с монтажником подрядной организации произошло при прокладке подземных инженерных коммуникаций.
При отслоении стенки траншеи обрушился грунт. Монтажник попал под завал и погиб. Краевая государственная инспекция труда незамедлительно провела рейдовый осмотр производственного объекта и места несчастного случая.
Ведомство приступило к формированию комиссии по расследованию ЧИ для установления его обстоятельств и причин. При установлении нарушений требований трудового законодательства трудинспекция примет меры административного характера, материалы расследования направят в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.