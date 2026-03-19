Целью исполнителя теракта в Херсонской области было запугивание населения

Целью теракта против главы совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева в октябре 2025 года было запугивание населения. В этом признался исполнитель.
«Совершил в начале октября способом заложения взрывного устройства, которое мне передали сотрудники спецслужб Украины. Цель — запугивание мирного населения», — заявил исполнитель на видео, которое распространила ФСБ.
Еще один задержанный рассказал, что они получили взрывчатку от СБУ, после чего сделали бомбу, установили её и взорвали.
Ранее стало известно, что ФСБ и Следственный комитет РФ задержали пять человек, которые устроили теракт против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области.
Осенью 2025 года Леонтьев и две мирные жительницы 74-х и 60 лет попали под удар украинского дрона. Позже стало известно, что глава совета депутатов скончался в больнице.