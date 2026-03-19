В Перми скончался ребёнок, заболевший менингококковой инфекцией

Ребёнок, заболевший менингококковой инфекцией, скончался в Перми, сообщает URA.RU.
Около двух недель мальчика лечили от ОРВИ дома. Когда самочувствие улучшилось, его отвели в детский сад. Но уже на следующий день поднялась температура, началась рвота. В больнице врачи увидели сыпь по всему телу. Ребёнка экстренно перевели в реанимацию, однако спасти его не удалось.
Как выяснилось, прививки от менингококка у малыша не было. Мама пояснила, что не знала о такой вакцине, пишет URA.RU. При этом остальные прививки по календарю ребёнку делали.
Пермский педиатр Екатерина Попова пояснила URA.RU, что менингококковая инфекция особенно опасна для детей. Заболевание часто начинается как банальное ОРВИ, поэтому родители не распознают угрозу. Вакцинация — эффективный способ защиты, но она не входит в обязательный календарь и проводится по желанию.