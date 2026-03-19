В Красноярском крае 16-летняя школьница попала под «уголовку» за дропперство

В городе Назарово полицейские заподозрили 16-летнюю местную жительницу в дропперстве. По версии МВД Красноярского края, школьница откликнулась на предложение о заработке онлайн, после чего с ней и связался «работодатель».
Незнакомец рассказал подростку, что на ее счет будут поступать деньги, которые нужно переводить на другие карты. За эту «работу» аферисты пообещали школьнице небольшой процент.
Заработать баснословную сумму не удалось — за два дня горожанка успела сделать несколько переводов и получила 1600 рублей. После этого она и попала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.
На школьницу завели уголовное дело. Расследование продолжается.