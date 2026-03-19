Задержанные граждане Украины и РФ убили депутата в Херсонской области

ФСБ России заявила, что в Новокаховском городском округе Херсонской области был убит один из руководителей местного совета депутатов. Злоумышленники, задержанные за это преступление, являются гражданами Украины и России. Террористические акты в отношении других членов совета были предотвращены, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, преступник планировал покушения на нескольких депутатов. Он привлек к своему замыслу знакомых и, действуя по указаниям украинских кураторов, произвел дистанционный подрыв взрывного устройства. В результате этого теракта один из руководителей совета депутатов погиб. Однако другие попытки терактов были своевременно пресечены, отметили в ФСБ.
Задержанный террорист арестован и ему грозит пожизненное заключение.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о теракте. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что российские силовики задержали пять человек по делу о теракте против главы совета депутатов Новой Каховки Херсонской области Владимира Леонтьева.