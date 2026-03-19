В Новосибирске силовики разоблачили группу онлайн-мошенников

Как установили правоохранители, четверо граждан России в возрасте от 21 до 26 лет с использование этого оборудования осуществляли телефонные звонки и SMS-рассылки для получения доступа к личным данным граждан с целью хищения денежных средств.
По указанию кураторов злоумышленники разместили сим-боксы в арендованных офисах, три из которых находились в Новосибирске и один в Иркутске. Установленное там оборудование позволяло мошенникам из-за рубежа использовать номера российских операторов связи для звонков гражданам. За незаконные услуги участники группы каждый день получали вознаграждение.
В ходе обысков оперативники изъяли более 1,5 тыс. сим-карт, три сим-бокса, ноутбуки, телефоны, банковские карты и деньги. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.