ФСБ задержала начальника ИК-11 по делу о коррупции в российской колонии

Начальник исправительной колонии № 11 ГУФСИН России по Челябинской области Алексей Ромашов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.
Задержание прошло 19 марта при участии сотрудников УФСБ по Челябинской области, ГУСБ ФСИН России и следственного управления СК по региону.
По данным силовиков, полковник внутренней службы организовал коррупционную схему с использованием труда осужденных в личных интересах. Также, как уточняется, он получал денежные средства от заключенных за создание более комфортных условий содержания.
Следственным управлением СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
Тем временем бывший сенатор СФ ФС РФ Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии «Черный дельфин», заявил о подаче прошения о переводе в учреждение Мордовии.
По его словам, соответствующее обращение было направлено около двух недель назад. Заявление прозвучало в ходе заседания Оренбургского областного суда, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор по делу о взятке.
