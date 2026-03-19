Омич поверил фальшивому работодателю и лишился 3,5 миллиона и машины

74-летний пенсионер прошел через многоступенчатую схему обмана: от взлома «Госуслуг» до продажи иномарки за полцены.

Источник: Агентство «Москва»

В полицию Омска обратился 74-летний местный житель, ставший жертвой сложной мошеннической схемы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Все началось с сообщения в мессенджере от якобы работодателя. Мужчину попросили подтвердить данные на «Госуслугах» и прислать код из СМС. После этого ему пришло уведомление о взломе личного кабинета и номер для срочного звонка.

Далее в ход пошли лже-операторы портала, «специалисты Роскомнадзора» и даже «представители Казначейства». Пенсионеру внушили, что на его имя оформлена генеральная доверенность, мошенники пытаются взять кредит, а все деньги срочно нужно «задекларировать».

Мужчина снял со счетов 2,6 миллиона рублей, купил по совету новый телефон, установил приложение и через банкомат перевел все неизвестному получателю.

На этом аферисты не остановились. Они убедили омича, что его автомобиль «Киа» 2017 года выставлен на аукцион, и нужно продать его самому. Пенсионер нашел покупателя и отдал иномарку за полцены — 500 тысяч рублей. Эти деньги тоже ушли мошенникам.

Затем «сотрудник ФСБ» потребовал «задекларировать» наличные, хранившиеся дома. Мужчина перевел еще 350 тысяч.

Лишь когда злоумышленники отправили его в реальное Управление казначейства за возвратом денег и машины, пенсионер понял, что его обманули. Общий ущерб составил около 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы сообщали, как омская пенсионерка помогла полицейским раскрыть мошенническую схему.