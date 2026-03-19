Участница наркомагазина из Владивостока получила почти 12 лет колонии

Уссурийский городской суд вынес приговор 28-летней жительнице Владивостока, которая почти 2 года была активной участницей преступного сообщества, торговавшего синтетическими наркотиками в регионе. Женщина признана виновной в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере и отмывании денег, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Фигурантка выполняла отведенную ей роль администратора Интернет-магазина и размещала сведения о наименованиях, количестве и стоимости доступных для приобретения наркотических средств, а также способах их оплаты. С учетом позиции прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.
Как установило следствие, с сентября 2021 по июль 2023 года осужденная входила в состав преступной группировки, которая специализировалась на бесконтактном сбыте «синтетики». Девушка работала на виртуальную площадку в теневом сегменте интернета, где принимала заказы от потребителей со всего Приморья.
Наркотики передавались курьерам, которые фасовали товар и доставляли его покупателям. Помимо участия в наркоторговле, женщина также занималась легализацией полученных преступным путем средств.
Расследование в отношении остальных участников наркосообщества продолжается, приговор в законную силу пока не вступил.
