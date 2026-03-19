Люди платили от 5 до 10 тыс. тенге: медсестру задержали в Актобе

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при передаче поддельной медицинской справки в здании одной из клиник была задержана медицинская сестра.
По оперативной информации, задержанная из корыстных побуждений по предварительному сговору со своей знакомой организовала противоправную схему по изготовлению и последующему сбыту поддельных медицинских документов (формы № 075, № 086, а также санитарные книжки).
Установлено, что указанные лица оформляли фиктивные медицинские справки без фактического прохождения клиентами обязательных лабораторных исследований и медицинских осмотров у профильных специалистов. За незаконное оформление медицинских документов ими систематически взималось денежное вознаграждение в размере от 5000 до 10 000 тенге", — рассказали в ДП Актюбинской области.
По информации ведомства, на данный момент установлены 40 граждан, приобретавших подобные справки.
В ходе обыска в рабочем кабинете обнаружены и изъяты поддельные печати с надписями «Дерматолог», «Лаборатория», «Жарамады/Годен», «Реакция микропреципитации экспресс-методом» и «Анықтамалар үшін».
В настоящее время проводятся следственные действия.