Фуре оторвало кабину в ДТП с грузовиком на воронежской трассе М-4 «Дон» под Лисками

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло 18 марта вечером на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. В аварии пострадал один человек.
По предварительным данным ГУ МВД по региону, ДТП случилось примерно в 18:00 на 589-м километре автодороги в Лискинском районе. 51-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом, нарушив требования дорожного знака «движение прямо», начал поворачивать налево. В этот момент он не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом под управлением 47-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения водитель автомобиля «Скания» получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в больницу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.