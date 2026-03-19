Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фуре оторвало кабину в ДТП с грузовиком на воронежской трассе М-4 «Дон» под Лисками

Авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения одним из водителей.

Источник: Комсомольская правда

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло 18 марта вечером на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. В аварии пострадал один человек.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, ДТП случилось примерно в 18:00 на 589-м километре автодороги в Лискинском районе. 51-летний водитель автомобиля «КамАЗ» с полуприцепом, нарушив требования дорожного знака «движение прямо», начал поворачивать налево. В этот момент он не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком «Скания» с полуприцепом под управлением 47-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения водитель автомобиля «Скания» получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.