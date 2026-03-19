Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области вынесли приговор мужчине, застрелившему соседскую собаку

Житель деревни Гуляй Поле получил 6 месяцев ограничения свободы, оружие конфисковано.

Источник: Om1 Омск

Крутинский районный суд Омской области вынес приговор 51-летнему местному жителю по делу о незаконном хранении огнестрельного оружия и жестоком обращении с животным. По информации прокуратуры, мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 245 УК РФ.

Суд установил, что утром 28 августа 2025 года во дворе своего дома в деревне Гуляй Поле он из незаконно хранившегося ружья застрелил собаку, которая находилась на территории соседей. Вину мужчина признал полностью и пояснил, что лай животного мешал ему отдыхать.

В качестве наказания суд назначил ему 6 месяцев ограничения свободы. Ружье по решению суда конфисковали в доход государства.