Волгоградца с автоматом Калашникова задержали после стрельбы

В Волгограде задержали 21-летнего мужчину, который устроил стрельбу из автомата в частном секторе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. В полицию обратилась местная жительница, услышавшая звуки, похожие на выстрелы, в Ворошиловском районе города.
Полицейские быстро отреагировали на сообщение. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с оперативниками провели план «Перехват» и вскоре задержали подозреваемого. Как выяснили правоохранители, причиной инцидента стал конфликт между задержанным и его знакомым. Молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, взял оружие и направился к автомобилю «Фольксваген Поло», где находился его оппонент. Угрожая насилием, он выстрелил в переднюю пассажирскую дверь иномарки.
При осмотре места происшествия и обыске в автомобиле подозреваемого «Датсун ОН-ДО» полицейские нашли оружие. Экспертиза подтвердила, что это автомат Калашникова «АКС-74» калибра 5,45 мм, относящийся к нарезному огнестрельному оружию. Задержанный пояснил, что купил автомат у неизвестного и незаконно хранил его. На него завели дело.