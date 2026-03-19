Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградка госпитализирована после пожара в четырёхэтажном доме

19 марта в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл пожар в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме. Возгорание быстро охватило одну из квартир. На место оперативно выдвинулись специалисты 1-й пожарно-спасательной части.

— В 04:15 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе г. Волгограда. В одной из комнат многоквартирного 4-этажного дома горели домашние вещи на площади 16 кв. метров, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по данным спасателей, горение было ликвидировано уже спустя 22 минуты. В результате случившегося пострадала 53-летняя волгоградка. Женщина была госпитализирована в больницу. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Фото из архива ИА «Высота 102».