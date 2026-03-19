В Новосибирске завели дело на двух школьниц за избиение сверстницы в ТЦ

В Ленинском районе Новосибирска подростки избили 14-летнюю девочку в торговом центре «Сан-Сити». Родители пострадавшей обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, нападение произошло из-за надуманного повода. В соцсетях очевидцы уточнили детали: «На этот раз там избили девочку за то, что у нее слишком длинные волосы — так утверждают очевидцы. В избиении участвовала другая девочка, а также мальчик-мигрант, которого быстро оттащили», — писал паблик «Анонимный Новосибирск».