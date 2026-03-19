В Новосибирске завели дело на двух школьниц за избиение сверстницы в ТЦ

В Ленинском районе Новосибирска подростки избили 14-летнюю девочку в торговом центре «Сан-Сити». Родители пострадавшей обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, нападение произошло из-за надуманного повода. В соцсетях очевидцы уточнили детали: «На этот раз там избили девочку за то, что у нее слишком длинные волосы — так утверждают очевидцы. В избиении участвовала другая девочка, а также мальчик-мигрант, которого быстро оттащили», — писал паблик «Анонимный Новосибирск».
По описанию подозреваемых полицейские быстро установили личности нападавших. Ими оказались девочки 14 и 16 лет. Ранее они не привлекались к ответственности. «Несовершеннолетние граждане были доставлены в Отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа», — рассказали в ведомстве изданию VN.ru.
По данному факту СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование продолжается.