Дело завели на 16-летнюю девочку в Красноярском крае за дропперство

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Назарова, которая согласилась на «лёгкий заработок» в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Неизвестные предложили девушке получать на счёт деньги и переводить их на другие реквизиты за небольшой процент.
Школьница проработала всего два дня, сделала несколько переводов и получила 1600 рублей. Но вместо карьерного роста попала в поле зрения правоохранителей.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Избрана мера принуждения — обязательство о явке.
