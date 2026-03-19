Дело завели на 16-летнюю девочку в Красноярском крае за дропперство

За два дня школьница заработала 1600 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 16-летней жительницы Назарова, которая согласилась на «лёгкий заработок» в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Неизвестные предложили девушке получать на счёт деньги и переводить их на другие реквизиты за небольшой процент.

Школьница проработала всего два дня, сделала несколько переводов и получила 1600 рублей. Но вместо карьерного роста попала в поле зрения правоохранителей.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Избрана мера принуждения — обязательство о явке.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае осудят предпринимательницу за хищение денег на отлове собак.