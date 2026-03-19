Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории дачного товарищества в Калининграде сгорел дом, от обрушения крыши пострадал пожарный

Мужчину отпустили на амбулаторное лечение, обошлось без госпитализации.

В Калининграде на территории дачного товарищества «Золотой петушок» пожар случился накануне вечером, 18 марта. Как сообщает областное МЧС, на улице Солнечной, сгорел одноэтажный дом. Отмечается, что он был неэксплуатируемый.

Во время тушения обрушилась кровля, пострадал боец пожарно-спасательной части № 5.

«С травмами шеи и головы огнеборец передан медикам и доставлен в больницу. После осмотра врачами отпущен домой на амбулаторное лечение». — прокомментировали в МЧС.

Огонь тушили 15 человек при поддержке 4 единиц техники.