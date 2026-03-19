В Пермском крае мусоровоз врезался в автобус с пассажирами

ДТП с участием автобуса и мусоровоза произошло в Березниках, сообщает местный портал «Непермь».
Авария случилась возле площади Фронтовиков. По информации от водителя пассажирского транспорта и очевидцев, мусоровоз пытался проехать между легковушкой и автобусом. Но совершить манёвр не смог и врезался в автобус № 28.
«В Березниках мусоровоз врезался в автобус № 28 на перекрёстке пр. Советский — ул. Березниковская. Автобус шёл из микрорайона полный. От удара выбило боковые стёкла возле пассажирских сидений. К счастью, никто не пострадал», — пишет портал «Непермь».
К посту автор приложил видео, на котором видно, как после столкновения пассажиры выходят из автобуса. Видимых повреждений у людей не замечено. Однако сильно пострадал сам автобус. Почти все окна разбиты, а сидения усеяны осколками стекла.