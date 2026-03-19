Мошенники создали фейк-аккаунт нижегородского министра экологии

В мессенджере Telegram зафиксирована активность мошенников, создавших поддельный аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Злоумышленники используют имя и фотографию чиновника для создания фейковых диалогов и рассылки сообщений о «неких инцидентах». На опубликованном скриншоте видно, что мошенники пытаются инициировать обсуждение рабочих вопросов, выдавая себя за главу министерства.
Региональные власти призывают жителей проявлять бдительность и не вступать в переписку с подозрительными аккаунтами. Всю информацию, касающуюся деятельности правительства Нижегородской области, необходимо верифицировать через официальные каналы связи.
Ранее нижегородская студентка отдала мошеннику-инвестору более 2 млн рублей.