Мошенники создали фейк-аккаунт нижегородского министра экологии

Злоумышленники рассылают сообщения в Telegram от имени Владимира Тужилина с целью введения граждан в заблуждение.

В мессенджере Telegram зафиксирована активность мошенников, создавших поддельный аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Злоумышленники используют имя и фотографию чиновника для создания фейковых диалогов и рассылки сообщений о «неких инцидентах». На опубликованном скриншоте видно, что мошенники пытаются инициировать обсуждение рабочих вопросов, выдавая себя за главу министерства.

Региональные власти призывают жителей проявлять бдительность и не вступать в переписку с подозрительными аккаунтами. Всю информацию, касающуюся деятельности правительства Нижегородской области, необходимо верифицировать через официальные каналы связи.

Ранее нижегородская студентка отдала мошеннику-инвестору более 2 млн рублей.