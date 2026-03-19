Строительные бытовки загорелись в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода загорелись строительные бытовки. Пожар произошел днем 19 марта на улице Ильинской. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, огонь охватил строительные бытовки у дома № 118а.
На месте происшествия работают пожарные подразделения. Предварительная площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Дым, поднимающийся в небо с места возгорания, видно из разных уголков исторической части города.
По данным спасателей, пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются.