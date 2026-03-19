В Таганроге полицейские нагрянули с проверкой к мигрантам

В Таганроге Ростовской области прошла масштабная «зачистка» миграционного поля. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с проверкой в складские помещения на улице Инструментальной. Искали нелегалов и тех, кто забыл о правилах пребывания в России. Результаты «визита» впечатляют.
Всего полицейские проверили 253 человека. Среди них нашлось 16 иностранцев, которые находились в стране незаконно. Но одними протоколами дело не ограничилось. 11 человек получили повестки. Как выяснилось, паспорт РФ они получили, а вот дойти до военкомата и встать на воинский учет «забыли». Теперь им придется это исправить.
Как рассказали в ФСБ по Ростовской области, итогом рейда стали 32 административных протокола. Чаще всего мигранты попадались на незаконной работе и нарушении правил въезда в Россию.
Достанется и работодателям, которые закрывали глаза на отсутствие документов у сотрудников. Против принимающей стороны возбуждено 16 административных дел. Также начаты восемь проверок по фактам организации незаконной миграции.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.