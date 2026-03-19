Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве «модельное агентство» обмануло более 100 человек на 20 млн рублей

В Москве задержана группа лиц, организовавшая фиктивное модельное агентство. Злоумышленники похитили у 100 граждан более 20 млн рублей под предлогом оплаты обучения с дальнейшим трудоустройством.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Столичные полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой похитили у граждан более 20 млн рублей под видом оказания услуг в модельном бизнесе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Мошенники открыли офисы в центре Москвы на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, откуда активно вели рекламу своих услуг в интернете. Будущим моделям предлагали пройти обучение в «профильной академии», обещая, что это станет первым шагом к успешной карьере.

Для начала работы требовалась предоплата за обучение, а после завершения курсов аферисты обещали заключить трудовой договор. Получив деньги, злоумышленники переставали выходить на связь и прекращали выполнять обязательства перед клиентами.

В ходе спецоперации полицейские задержали восемь подозреваемых, причастных к обману более ста граждан.

По фактам мошенничества возбуждено 112 уголовных дел, которые впоследствии были объединены в одно производство. По предварительным данным следствия, общий ущерб от действий злоумышленников превышает 20 млн рублей. Оперативные мероприятия и установление других возможных пострадавших продолжаются.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше