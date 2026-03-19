В Москве «модельное агентство» обмануло более 100 человек на 20 млн рублей

Столичные полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой похитили у граждан более 20 млн рублей под видом оказания услуг в модельном бизнесе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Мошенники открыли офисы в центре Москвы на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке, откуда активно вели рекламу своих услуг в интернете. Будущим моделям предлагали пройти обучение в «профильной академии», обещая, что это станет первым шагом к успешной карьере.
Для начала работы требовалась предоплата за обучение, а после завершения курсов аферисты обещали заключить трудовой договор. Получив деньги, злоумышленники переставали выходить на связь и прекращали выполнять обязательства перед клиентами.
В ходе спецоперации полицейские задержали восемь подозреваемых, причастных к обману более ста граждан.
По фактам мошенничества возбуждено 112 уголовных дел, которые впоследствии были объединены в одно производство. По предварительным данным следствия, общий ущерб от действий злоумышленников превышает 20 млн рублей. Оперативные мероприятия и установление других возможных пострадавших продолжаются.