В Волгограде задержан мужчина, стрелявший из автомата в машину обидчика

В Волгограде полицейские задержали 21-летнего местного жителя, устроившего стрельбу из автомата в Ворошиловском районе города в автомобиль своего обидчика. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, сообщение о звуках, похожих на выстрел, поступило в отдел полиции от местной жительницы. Участник инцидента был задержан в ходе проведения плана «Перехват».

Как выяснилось, между мужчиной и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого один из них взял оружие и направился к автомобилю оппонента, в котором тот находился. Угрожая применением насилия, молодой человек произвел выстрел в переднюю пассажирскую дверь иномарки.

При осмотре места происшествия из автомобиля подозреваемого был изъят автомат Калашникова «АКС-74». Задержанный пояснил, что его он приобрел у неизвестного лица и хранил при себе незаконно.

По данным фактам в отношении фигуранта возбуждены уголовное дела по статьям «Хулиганство» и «Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия».