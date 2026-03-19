Прокуратура начала проверку после ДТП в Зимовниковском районе Ростовской области

В Зимовниковском районе Ростовской области, на трассе Элиста — Зимовники, произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека и еще четверым пострадавшим потребовалась помощь. Проверку по факту случившегося сейчас проводит прокуратура.
— Организована проверка, после этого будет решаться вопрос о мерах реагирования. Известно, что правоохранители ранее организовали процессуальную проверку, ее ход и результаты взяты на контроль, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Напомним, машины столкнулись утром 18 марта. Речь идет о двух ДТП, произошедших в одном и том же месте и почти в одно и то же время.
По предварительной информации Госавтоинспекции, около 6:26 утра водитель автомобиля «Фольксваген Амарок» (Volkswagen Amarok) во время обгона столкнулся с иномаркой «Тойота Лендкрузер 200» (Toyota Land Cruiser 200), ехавшей с прицепом.
Буквально сразу после столкновения, в 6:35, водитель «Митсубиши Оутлендер» (Mitsubishi Outlander) остановился помочь участникам ДТП и в этот момент в припаркованную машину въехал «ВАЗ 2110».
Водитель «Фольксваген Амарок» и «Тойота Лендкрузер 200» 64 лет и 61 года погибли на месте. Пострадали пассажиры «Фольксваген» 52 лет и 61 года, а также — 71-летний водитель "ВАЗа и его 62-летний пассажир.
