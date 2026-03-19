ФСБ предотвратила разглашение гостайны в Петербурге

В Санкт-Петербурге рассмотрели уголовное дело мужчины в рамках ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение сведений, составляющих государственную тайну». Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В результате проведенного комплекса оперативно-следственных мероприятий не допущено утечки сведений, составляющих государственную тайну», — отметили в ведомстве.
Суд признал россиянина виновным в совершении преступления. Ему вынесли наказание в виде одного года лишения свободы. Решение суда вступило в законную силу. «Вечёрка» со ссылкой на ведомство пишет, что мужчине не удалось передать данные.